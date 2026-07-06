Wimbledon il programma di domani | a che ora gioca Sinner contro Struff

A Wimbledon, Jannik Sinner affronterà il tedesco Struff in un match programmato per domani. Per la seconda volta in questo torneo, e dopo aver disputato i quarti lo scorso anno contro Shelton, il giocatore italiano giocherà sul Campo 1 invece che sul Centre Court. L'orario esatto dell'incontro non è stato ancora comunicato.

Per la seconda volta in questo Wimbledon, e tra l'altro come ai quarti dello scorso anno contro Shelton, Jannik Sinner giocherà sul Campo 1 e non sul Centre Court. L'azzurro, per il quinto anno di fila tra gli ultimi otto dei Championships, affronterà Jan-Lennard Struff come primo match di giornata. I due scenderanno in campo alle 14 italiane, con il tedesco che per la prima volta in carriera giocherà i quarti di finale in uno Slam. Ci sono tre precedenti, tutti vinti da Sinner, l'ultimo dei quali sull'erba. Era il 2024, all'Atp 500 di Halle (torneo poi vinto dal n.1 al mondo), con Struff che giocò una grandissima partita, perdendo solo al tie-break decisivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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