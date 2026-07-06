Wimbledon i favoriti cercano conferma | i pronostici degli ottavi
Lunedì 6 luglio si giocano gli ottavi di Wimbledon con tre incontri chiave. I favoriti cercano conferma, tra cui uno dei principali testa di serie che affronta un avversario di livello inferiore. La giornata vede anche due sfide tra tennisti classificati tra i primi otto del tabellone, con la possibilità di consolidare la loro posizione. La seconda settimana del torneo entra nel vivo con partite che potrebbero definire le prossime fasi.
Gli ottavi di Wimbledon propongono tre incroci interessanti nella giornata di lunedì 6 luglio: ecco chi parte favorito e perché. La seconda settimana di Wimbledon è ufficialmente entrata nel vivo, tanto è vero che il tabellone maschile, in questo lunedì di inizio luglio, ci propone degli incroci a dir poco interessanti. A questo punto del torneo, con i quarti all’orizzonte, non basta più il talento. Di quello ce n’è in abbondanza, altroché. Adesso servono più che altro continuità, gestione della pressione e la capacità di mantenere alta l’intensità nei momenti decisivi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tra i protagonisti di questa giornata ci sono tre giocatori che partono con i favori del pronostico, ma che dovranno comunque evitare qualsiasi calo di concentrazione per conquistare l’accesso ai quarti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.
Notizie e thread social correlati
A Wimbledon le big cercano il pass per i quarti: i pronostici degli ottaviA Wimbledon si giocano domenica 5 luglio gli ottavi di finale del tabellone femminile.
Argomenti più discussi: Pronostici tennis oggi 4/7/2026: quote Wimbledon; Tarragona-Barcellona: ancora Montjuic, Pogacar cerca subito la rivincita?; Pronostici tennis oggi 5/7/2026: quote Wimbledon; Pronostico Sinner-Mochizuki a Wimbledon: le quote del match.
Wilander accende Wimbledon Sinner resta tra i grandi favoriti, ma non parte con lo stesso margine che può avere su altre superfici, mentre Djokovic conosce Wimbledon come pochi e sogna il 25° Slam #Tennis #Djokovic #Sinner facebook
Trey Talks Tennis' PARTE 1: Analisi prematch R1 delle qualificazioni maschili di Wimbledon 2026 Giorno 1 22.06.26 reddit