Gli ottavi di Wimbledon propongono tre incroci interessanti nella giornata di lunedì 6 luglio: ecco chi parte favorito e perché. La seconda settimana di Wimbledon è ufficialmente entrata nel vivo, tanto è vero che il tabellone maschile, in questo lunedì di inizio luglio, ci propone degli incroci a dir poco interessanti. A questo punto del torneo, con i quarti all’orizzonte, non basta più il talento. Di quello ce n’è in abbondanza, altroché. Adesso servono più che altro continuità, gestione della pressione e la capacità di mantenere alta l’intensità nei momenti decisivi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tra i protagonisti di questa giornata ci sono tre giocatori che partono con i favori del pronostico, ma che dovranno comunque evitare qualsiasi calo di concentrazione per conquistare l’accesso ai quarti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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© Ilveggente.it - Wimbledon, i favoriti cercano conferma: i pronostici degli ottavi

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A Wimbledon le big cercano il pass per i quarti: i pronostici degli ottaviA Wimbledon si giocano domenica 5 luglio gli ottavi di finale del tabellone femminile.

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