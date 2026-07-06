Un giocatore di tennis ha commentato la vittoria in tre set nel torneo di Wimbledon, sottolineando di aver apprezzato aver risparmiato energie durante il match. Ha aggiunto di sentirsi stanco, ma anche soddisfatto del risultato. Attualmente, sta cercando una casa e ha espresso felicità per il successo ottenuto. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle sue future attività o piani.

"Mi sentivo stanco, sono contento di aver vinto in tre set perché è caldo ed è meglio risparmiare le energie. Sono orgoglioso di me stesso e felice per la vittoria. Rispetto Alex come persona e come giocatore, è molto complicato giocarci contro". Così Flavio Cobolli dopo la vittoria sull'australiano Alex De Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon., "Ora per recuperare guarderò la partita come al solito con un bel gelato - ha proseguito il tennista romano -. Stasera cucina papà, pasta pomodoro e cipolla. Magari guardiamo qui i Mondiali, c'è Spagna-Portogallo. Dobbiamo trovare una casa perché al momento non ce l'abbiamo ancora, i bagagli sono fatti nell'altra: qualcuno ha una casa da prestare?", ha concluso con una battuta. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Wimbledon, Cobolli: "Sono felice ma ora devo trovare una casa..."

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Cobolli a Zverev felice per te e un po' triste perché ci sono andato vicino...adesso che hai coronato il tuo sogno fammi vincere la prossima volta...guardavo qs slam in tv, ma non quando giocavi tu Adriano (Panatta) non ero ancora nato... grazie Flavio #Coboll x.com