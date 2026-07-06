Wimbledon 2026 p 9 | Sinner avanti arigato Shintaro!
Jannik Sinner ha battuto Shintaro Mochizuki in tre set e si è qualificato per i quarti di finale di Wimbledon 2026. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che ha dominato il match senza incontrare grandi difficoltà. Mochizuki ha perso il secondo set dopo aver vinto il primo, senza riuscire a reagire nel terzo. La sfida si è svolta in un clima di fair play e senza infortuni.
Jannik Sinner vola ai quarti di finale! Il numero 1 del mondo supera senza difficoltà il giapponese Shintaro Mochizuki al termine di una sfida piacevole e dal sapore “old style”. Ora per Sinner c’è Jan-Lennard Struff, qualificato ai quarti dopo il ritiro di Hubert Hurkacz al quinto set. Novak Djokovic continua il suo percorso con autorità, mentre arriva la sorpresa del torneo: Naomi Osaka supera Aryna Sabalenka in due set! Analizziamo tutti i risultati e le prospettive di Wimbledon in diretta a TennisMania. Vi aspettiamo alle 8:30 sul canale YouTube di OA Sport! #Wimbledon #Sinner #Djokovic #Tennis #OASport. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Wimbledon 2026 p. 9: Sinner avanti, arigato Shintaro!
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