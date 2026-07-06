Wimbledon 2026 p 9 | Sinner avanti arigato Shintaro!

Notizia in breve

Jannik Sinner ha battuto Shintaro Mochizuki in tre set e si è qualificato per i quarti di finale di Wimbledon 2026. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che ha dominato il match senza incontrare grandi difficoltà. Mochizuki ha perso il secondo set dopo aver vinto il primo, senza riuscire a reagire nel terzo. La sfida si è svolta in un clima di fair play e senza infortuni.