Nella sesta giornata di Wimbledon 2026, Matteo Berrettini è stato eliminato al quinto set da un avversario di alto livello. La sconfitta ha concluso la sua corsa nel torneo, mentre due altri giocatori italiani sono approdati agli ottavi di finale, raggiungendo così Jannik Sinner. La giornata si è chiusa con un bilancio positivo rispetto alle aspettative iniziali, nonostante l’eliminazione di Berrettini.

La sesta giornata dei Championships si chiude con un po’ di amaro in bocca per l’eliminazione al quinto set di Matteo Berrettini. Un epilogo doloroso, mitigato però da un bilancio che, alla vigilia degli incontri, molti avrebbero sottoscritto senza esitazioni: due azzurri raggiungono Jannik Sinner agli ottavi di finale. Allo stesso tempo, non si può che applaudire Grigor Dimitrov, capace di ritrovare un tennis di altissimo livello a un anno dallo sfortunatissimo infortunio che lo aveva colpito nel match contro Jannik. Promossi a pieni voti Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, entrambi protagonisti di vittorie autorevoli. Lorenzo Sonego, invece, lotta come sempre con cuore e carattere, ma alla fine deve arrendersi a Taylor Fritz. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Oasport.it - Wimbledon 2026 p. 8: Un grande Dimitrov ferma Berrettini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Wimbledon 2026 p. 8: Un grande Dimitrov ferma Berrettini

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Berrettini-Dimitrov, Wimbledon 2026 in DIRETTA: giocatori in campo!

Leggi anche: LIVE Berrettini-Dimitrov, Wimbledon 2026 in DIRETTA: giocatori in campo a minuti

Temi più discussi: Tabellone Wimbledon 2026 · Con chi gioca Jannik Sinner e gli italiani in gara | Sorteggio Tennis ATP; Tennis, Wimbledon 2026: calendario e guida del Grande Slam; Wimbledon 2026 p. 5: il servizio spinge Sinner; Naomi Osaka ha indossato l'outfit più sorprendente nella storia di Wimbledon.

Diretta TennisMania ore 8:30! #Berrettini #Cobolli #Paolini #Sinner #Wimbledon @max_ambesi @guidomonac74 x.com

#29 seed Alex Eala's 2026 Wimbledon projected draw reddit

Wimbledon 2026: tutte le novità e come seguirlo su SkyA Londra è tutto pronto per l'inizio di Wimbledon, al via da lunedì 29 giugno al 12 luglio. Anche quest'anno sarà possibile seguire lo Slam londinese su Sky Sport e in streaming su NOW, con ben 11 ... sport.sky.it

Calendario e date Wimbledon 2026: dove vedere in Diretta TV e StreamingIl grande tennis mondiale arriva a giocare il torneo di Wimbledon dal 29 Giugno al 12 Luglio 2026: calendario, date, diretta tv e streaming ... sportnotizie24.com