A Wimbledon 2026, Naomi Osaka ha eliminato Aryna Sabalenka negli ottavi di finale. Nei quarti di finale si affronteranno Osaka e Karolina Muchova, mentre nelle altre sfide le statunitensi Jessica Pegula e Coco Gauff si sfideranno in un derby. La competizione continua con queste partite che definiranno le semifinali del torneo di singolare femminile.

Si aprono gli ottavi di finale del tabellone di singolare femminile del torneo di Wimbledon 2026 di tennis: nella parte alta del main draw i quarti metteranno di fronte la nipponica Naomi Osaka contro la ceca Karolina Muchova e le statunitensi Jessica Pegula e Coco Gauff. L’impresa di giornata la compie la giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero 14, che elimina la numero del seeding e del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, sconfitta con lo score di 6-2 7-6 (1) dopo un’ora e mezza di gioco. Per la nipponica ai quarti ci sarà la ceca Karolina Muchova, numero 10 del tabellone, che riesce ad avere la meglio della connazionale Barbora Krejcikova, piegata in tre set con lo score di 7-5 5-7 6-3 dopo due ore e tre quarti di aspra battaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Wimbledon 2026, Osaka elimina Sabalenka. A Muchova e Pegula i due derby

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Naomi Osaka elimina Sabalenka a Wimbledon!

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