Wimbledon 2026 oggi 6 luglio | orari partite tv streaming italiani in campo canali

Oggi, all'ottava giornata di Wimbledon 2026, si disputano le partite degli ottavi di finale maschili e femminili. La giornata, nota come Manic Monday, prevede partite in diretta su canali televisivi e streaming. Sono in campo anche alcuni giocatori italiani. La giornata segue il tradizionale programma di incontri di questa fase del torneo.

Ottava giornata a Wimbledon. Un tempo era il Manic Monday, quello più famoso perché si giocavano tutti gli ottavi di finale maschili e tutti quelli femminili. Non per caso, il compianto Rino Tommasi non faceva fatica a definire quella come la migliore giornata possibile nell’arco di tutti gli Slam, per il mix di alta qualità del gioco e di grande possibilità di distribuire i match sull’AELTC. Ma, tenendo da parte la nostalgia, è tempo di rimarcare il fatto che avremo impegnata una quota significativa di italiani in campo. Si comincerà con Jasmine Paolini, di scena contro Alexandra Eala, la giocatrice che sta facendo appassionare le Filippine, nell’apertura odierna del Centre Court. 🔗 Leggi su Oasport.it

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