WhatsApp arrivano gli username | cosa cambia per il numero di telefono

WhatsApp ha annunciato l’introduzione degli username, modificando il sistema di identificazione degli utenti. Per la prima volta dalla creazione della piattaforma, l’identità non sarà più collegata esclusivamente al numero di telefono. Gli utenti potranno scegliere un nome utente univoco, rendendo possibile comunicare senza condividere il numero. La funzione sarà disponibile a breve e sarà opzionale, permettendo di usare l’app anche con altri metodi di identificazione.

AGI - Per la prima volta dalla nascita della piattaforma, WhatsApp cambia uno dei suoi elementi più caratteristici: l'identità degli utenti non sarà più legata esclusivamente al numero di telefono. Meta ha avviato il rilascio degli username, nomi utente univoci che permetteranno di avviare una conversazione senza dover comunicare il proprio numero a chi non è già presente nella rubrica. Si tratta di una svolta per l'app di messaggistica più utilizzata al mondo, con oltre tre miliardi di utenti attivi, e di una modifica che punta soprattutto a rafforzare la privacy. Fino a oggi, infatti, chiunque fosse in possesso di un numero di telefono poteva cercare e contattare il relativo account WhatsApp. 🔗 Leggi su Agi.it

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Arrivano gli USERNAME su WhatsApp: Perché Ti Conviene Averne Uno

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