Wesley sulla via del recupero | Gasperini lo attende per il raduno

Un calciatore sta per tornare in gruppo, pronto a riprendere gli allenamenti dopo un periodo di assenza. Il tecnico ha programmato un raduno, e il giocatore è atteso per il primo giorno di preparazione. La squadra si sta preparando per la nuova stagione e si concentrano sui primi allenamenti collettivi. La data di inizio del ritiro è fissata tra sette giorni.

Si avvicina a grandi passi il via della nuova stagione della Roma e a Trigoria cresce l’attesa per l’inizio del ritiro estivo. Tra una settimana infatti, più precisamente il 13 luglio, inizierà il raduno e la preparazione estiva, per la quale la rosa non sarà completa fin da subito: Celik, Malen, Ndicka ed altri nazionali si aggregheranno più in là. Invece, tra le notizie positive per lo staff tecnico c’è quella che riguarda Wesley, il cui recupero sta procedendo con ottimi risultati dopo l’ infortunio muscolare che gli aveva negato la possibilità di prendere parte al Mondiale. Il 13 luglio prende il via la nuova stagione. La Roma si ritroverà il 13 luglio al centro sportivo Fulvio Bernardini per il primo giorno di ritiro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Wesley in bilico: la Roma affronta una crisi di infortuni

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