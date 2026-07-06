Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 20 | 25

Da romadailynews.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 20:25 del 6 luglio 2026, un incidente ha causato un rallentamento sulla A91, in direzione Roma, tra lo svincolo per l’aeroporto e il raccordo anulare. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e i soccorsi stanno intervenendo. Il traffico si accumula nel tratto interessato. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle cause dell’incidente. La circolazione rimane difficile fino a quando non saranno completate le operazioni di gestione.

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