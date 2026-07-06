Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 20 | 25
Alle 20:25 del 6 luglio 2026, un incidente ha causato un rallentamento sulla A91, in direzione Roma, tra lo svincolo per l’aeroporto e il raccordo anulare. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e i soccorsi stanno intervenendo. Il traffico si accumula nel tratto interessato. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle cause dell’incidente. La circolazione rimane difficile fino a quando non saranno completate le operazioni di gestione.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada romeno per un veicolo in fiamme traffico bloccato altezza a Ponzano Romano direzione Firenze al momento 6 km di coda in aumento in via Cristoforo Colombo traffico rallentato con code tra via Di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia in via di Pratica un cantiere attivo rallenta il traffico altezza via Monte d'Oro nei due sensi di marcia attivo senso unico alternato percorrendo la via del Mare si rallenta tra Colli di Enea e Borgo Santa Rita direzione Torvaianica chiocciola Astral infomobilità è... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Termovalorizzatore di Santa Palomba, il sindaco di Albano Massimo Ferrarini presenta osservazioni alla Regione Lazio. Critiche su salute, ambiente, viabilità, risorse idriche e costi per le famiglie #albanolaziale #castelliromani #termovalorizzatore #castellinot facebook
#Frosinone #lavori di rifacimento del manto stradale modifiche alla viabilità in #PiazzaleDeMatheis e in #VialeRoma dal #6luglio al #17luglio dalle 22.00 alle 06.00 shorturl.at/Uqryu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com
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