Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 20 | 25

Notizia in breve

Alle 20:25 del 6 luglio 2026, un incidente ha causato un rallentamento sulla A91, in direzione Roma, tra lo svincolo per l’aeroporto e il raccordo anulare. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e i soccorsi stanno intervenendo. Il traffico si accumula nel tratto interessato. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle cause dell’incidente. La circolazione rimane difficile fino a quando non saranno completate le operazioni di gestione.