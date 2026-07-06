Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 17 | 25

Il 6 luglio 2026 alle 17:25, sulla rete viaria di Roma, si sono registrate code su alcuni tratti del Grande Raccordo Anulare. La segnalazione è stata diffusa da Astral Infomobilità, il servizio di informazione sulla mobilità della Regione Lazio. Non sono stati indicati dettagli su cause o durata delle code. La situazione riguarda specifici tratti dell'anulare, senza ulteriori aggiornamenti disponibili al momento.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico tra Pontina e Romania in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia bis e se l'aria è più avanti tra le uscite Nomentana a Roma Teramo sui trattori Urbano traffico rallentato con code tra la taglia il grande raccordo anulare in uscita della capitale percorrendo la statale Pontina un incidente rallenta il traffico altezza a Pomezia direzione Roma rimanendo sulla statale Pontina sempre per incidente code tra spina ed il grande raccordo anulare direzione Eur radiologia da Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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