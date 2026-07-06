Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 16 | 25

Nella giornata del 6 luglio 2026, alle 16:25, la viabilità sulla grande carreggiata del raccordo anulare a Roma è stata segnalata dall'Astral infomobilità. La redazione ha comunicato aggiornamenti sul traffico, senza specificare eventuali incidenti o chiusure. La situazione del traffico viene monitorata e aggiornata regolarmente per informare gli automobilisti sulla circolazione in tempo reale.

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare a tratti per traffico intenso tra Pontina e Romania in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia bis e Salaria è più avanti tra le uscite Nomentana e Prenestina sul tratto Urbano traffico rallentato con code tra la Togliatti ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale percorrendo via Aurelia lunghe code per traffico intenso tra Marina di San Nicola e Palidoro direzione Roma mentre in via Cassia altezza via della Giustiniana direzione Trionfale è tardi veloce ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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