Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 15 | 25
Alle 15:25 del 6 luglio 2026, il servizio di Astral infomobilità segnala rallentamenti sul grande raccordo anulare. Le telecamere mostrano traffico intenso tra le uscite di via Prenestina e via Casilina, con alcune corsie in fase di congestione. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso. Il flusso veicolare si mantiene elevato in entrambe le direzioni.
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare tra le uscite Laurentina in carreggiata esterna sul tratto Urbano rallentamenti al tentato vincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare in via Nettunense traffico rallentato a Pavona in prossimità di un incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia in via Appia si rallenta altezza Frattocchie direzione Roma mentre in via Casilina rallentamenti tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia mercati veloce info vita è tutto un messaggio di sicurezza stradale la strada ti porta... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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