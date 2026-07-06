Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-07-2026 ore 12 | 25

Da romadailynews.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La viabilità a Roma e nel Lazio è segnalata come regolare alle 12:25 di oggi, secondo l'ultima comunicazione di Astral Infomobilità. La circolazione è indicata come fluida e senza particolari disagi sulla rete stradale della regione. Nessun incidente o chiusura temporanea è stata segnalata, e il traffico si presenta scorrevole in tutte le principali arterie. La situazione resta sotto controllo e aggiornata regolarmente dalla rete di monitoraggio regionale.

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