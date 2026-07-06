Via dei Matti n° 0, cancellata da Rai 3, tornerà nel 2027. Stefano Bollani e Valentina Cenni, che avevano espresso delusione per l’assenza del loro programma, hanno successivamente annunciato la sua riconferma. La notizia si è diffusa in pochi giorni, passando da un’assenza annunciata a una conferma ufficiale per la prossima stagione.

Via dei Matti n° 0 cancellato da Rai 3. Anzi no, torna nel 2027. Nel giro di pochi giorni Stefano Bollani e Valentina Cenni sono passati dal malcontento per l’assenza del loro programma nei palinsesti della prossima stagione alla gioia per la riconferma. Insomma, tanto rumore per nulla? Da tempo cercavamo, insieme alla produzione, la strada migliore per dare al programma lo spazio che merita, lavorando a diverse ipotesi, tra cui un nuovo programma di prima serata. Alla fine si è preferito riportare Via dei Matti n°0 alla sua collocazione abituale, fedele a sé stesso e nello spirito che il pubblico ha amato dichiara il Direttore di Rai Cultura, Fabrizio Zappi, confermando che Via dei Matti n° 0 tornerà nel nuovo anno sempre nell’affollato access prime time di Rai 3. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Via dei Matti n° 0 non è stato cancellato, torna nel 2027

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