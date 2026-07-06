Giuseppe Conte ha annunciato che il confronto sul programma del campo progressista potrebbe essere posticipato a dopo l’estate. Lo ha detto durante un evento organizzato presso l’Istituto Luigi Sturzo di Roma. Il leader del Movimento 5 Stelle ha specificato che l’appuntamento con le politiche è previsto in autunno, e in quella occasione si discuterà nel dettaglio del programma comune del fronte progressista.

Il confronto sul programma del campo progressista potrebbe slittare a dopo l'estate. Lo ha spiegato il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine di un evento all'Istituto Luigi Sturzo di Roma. Rispondendo a una domanda sull'ipotesi che il tavolo programmatico venga rinviato a ottobre, Conte ha chiarito i tempi del percorso avviato dal Movimento: «Io ho detto che anche a fine settembre, una volta che termina il processo di Nova, saremo in condizione di portare questi risultati e di confrontarci con le altre forze politiche per esaminarli insieme». Cos'è il progetto Nova Nova è il processo di consultazione con cui il Movimento 5 Stelle sta elaborando le proprie proposte programmatiche in vista del confronto con le altre forze della coalizione progressista. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Verso le Politiche, Conte dà appuntamento in autunno: «Parleremo del programma del campo progressista»

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