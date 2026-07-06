Il Napoli sta per ufficializzare il rinnovo di Vergara, con la firma imminente. Il club ha respinto offerte vicine ai 30 milioni di euro da parte di altri club italiani e stranieri. La società ha deciso di mantenere il centrocampista classe 2003, rifiutando ogni proposta di vendita. Il contratto sarà prolungato, con l’obiettivo di blindare il giocatore e consolidare la sua posizione in rosa. La trattativa è in fase avanzata, con l’accordo che sembra ormai vicino.

Il futuro di Vergara è al Napoli, e il club lo mette nero su bianco respingendo ogni assalto. Come riferisce Gianluca Di Marzio (Sky), gli azzurri hanno detto no alle offerte arrivate per il centrocampista — sia da club italiani sia dall’estero — perché la volontà è una sola: trattenere e blindare il classe 2003. Trattativa per il rinnovo già avviata. Vergara, il Napoli respinge gli assalti. Le proposte, spiega Di Marzio, si erano avvicinate ai 30 milioni, ma la società le ha rifiutate senza prendere in considerazione l’ipotesi della cessione. Non è un mistero che il ragazzo fosse finito nel mirino di mezza Serie A: nelle scorse settimane avevamo raccontato di come i l Como lo volesse per il dopo-Nico Paz, con l’Atalanta interessata e di come anche la Roma si fosse fatta sotto, con il prezzo da 25 milioni a fare gola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Vergara, il Napoli lo blinda: rinnovo verso la firma e assalti respinti, rifiutate offerte vicine ai 30 milioni

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IL DIALOGO TRA MARIANI E VERGARA IN JUVENTUS-NAPOLI FA RIDERE MA ANCHE RIFLETTERE

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