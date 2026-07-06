Venezuela si scava ancora tra le macerie
In Venezuela, i soccorritori continuano a scavare tra le macerie, nonostante le difficoltà causate dal regime. Gli interventi sono ancora in corso, con operazioni che cercano di trovare sopravvissuti tra le macerie di edifici crollati o danneggiati. Le autorità e i gruppi di soccorso stanno lavorando con risorse limitate, tentando di salvare quante più persone possibile. La speranza di trovare sopravvissuti resta alta, nonostante le sfide logistiche e politiche.
In Venezuela si spera ancora. Pur ostacolati dal regime, i soccorritori stanno facendo miracoli. Servizio di Raffaella Frullone. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Venezuela, si scava ancora tra le macerie
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