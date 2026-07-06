Venezuela, si scava ancora tra le macerie

Notizia in breve

In Venezuela, i soccorritori continuano a scavare tra le macerie, nonostante le difficoltà causate dal regime. Gli interventi sono ancora in corso, con operazioni che cercano di trovare sopravvissuti tra le macerie di edifici crollati o danneggiati. Le autorità e i gruppi di soccorso stanno lavorando con risorse limitate, tentando di salvare quante più persone possibile. La speranza di trovare sopravvissuti resta alta, nonostante le sfide logistiche e politiche.