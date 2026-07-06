Uomini e Donne ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

La replica dell’ultima puntata di Uomini e Donne può essere vista su Canale 5, dove vengono trasmesse anche le puntate inedite dal lunedì al venerdì. Lo show, condotto da Maria De Filippi, rimane uno degli appuntamenti più seguiti del palinsesto Mediaset. La messa in onda delle repliche permette di rivedere le dinamiche del programma e le interazioni tra i protagonisti, senza modifiche rispetto alla versione originale.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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