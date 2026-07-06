Il matrimonio tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si è svolto in Sicilia il 4 luglio, con una cerimonia che ha coinvolto gli ospiti tra dediche, lettere d’amore, musica e balli. Sono state diffuse alcune foto che ritraggono gli sposi insieme, suscitando grande attenzione sui social. La cerimonia è stata descritta come un evento da favola.

Un vero e proprio matrimonio da favola quello tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, celebrato in Sicilia il 4 luglio. Un evento ricco di emozioni, tra dediche, lettere d’amore, musica e balli di coppia che hanno conquistato i presenti e fatto sognare i fan sui social. La cerimonia ha riunito anche i genitori della sposa, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, protagonisti di un momento molto commentato per la loro evidente complicità. A distanza di anni dal divorzio, i due hanno mostrato un rapporto sereno e affiatato, capace di emozionare il pubblico. Tra i commenti sui social si legge: « Siete la favola a cui non smetto di credere », a testimonianza dell’impatto emotivo generato dalle immagini condivise durante e dopo la cerimonia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Una favola stupenda”. Eros e Michelle, spuntano quelle foto insieme e tutti impazziscono

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Eros e Michelle di nuovo INSIEME per la figlia Aurora!

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