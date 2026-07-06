Un incontro tra il presidente turco e il leader europeo ha suscitato preoccupazioni per possibili tensioni. I giornali turchi considerano la visita un successo per il presidente turco, mentre i paesi europei presenti hanno manifestato divergenze su questioni di cooperazione industriale e investimenti nel settore della difesa. La discussione si è concentrata su queste tematiche senza che siano stati annunciati accordi definitivi. La presenza europea ad Ankara ha evidenziato differenze di posizione tra le parti coinvolte.

Ottaviani Per i quotidiani turchi si tratta di un successo annunciato. Almeno per il presidente Erdogan. Il blocco europeo dei Paesi membri arriva ad Ankara con importanti differenze sulla cooperazione industriale e sugli investimenti nella difesa. C’è poi ‘l’incognita Trump’ e il rischio concreto che non si trovi un accordo, nemmeno di massima. La Turchia, invece, ha solo da guadagnarci. Il presidente americano arriva particolarmente ben disposto nei confronti dell’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, contrariamente al solito. L’atteggiamento verso i partner europei è di segno opposto. Il numero uno di Washington e quello di Ankara hanno bisogno l’uno dell’altro e sono pronti a dettare le condizioni a tutti gli altri partecipanti, ovviamente con le dovute proporzioni e con la Mezzaluna che si sente investita di un peso speciale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un vertice ad alto rischio. Il binomio Donald-Erdogan preoccupa l’Europa

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