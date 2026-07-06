La Juventus Under 15 ha annunciato l’ingaggio di Odifax Di Pede, classe 2012, proveniente dall’Invicta Matera. Il giovane attaccante è stato confermato come uno dei pilastri del reparto offensivo. Di Pede, velocista, si distingue per le caratteristiche tecniche e la velocità. È il secondo acquisto della squadra per questa stagione.

di Fabio Zaccaria Secondo colpo per la Juventus Under 15, sistemata la difesa tocca agli esterni: Di Pede, ex Invicta Matera, sarà uno dei pilastri del reparto offensivo bianconero: storia e caratteristiche tecniche. Continuano gli affari in casa bianconera e soprattutto per quanto concerne la prossima Juventus Under 15 targata, probabilmente, Marchio. Dopo la chiusura per Eric Vian, talento scuola Padova, che andrà a rinforzare il reparto difensivo, ecco un colpo per le fasce. Dopo diverse prove nella stagione da poco terminata, la società ha deciso di confermare Odifax Di Pede, attaccante o esterno ormai ex Invicta Matera, anche lui classe 2012. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Un velocista per la Juventus Under 15, confermato il classe 2012 Odifax Di Pede: l’identikit dell’ex Invicta Matera

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