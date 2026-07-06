Il tour della Rosa Bianca ha registrato il tutto esaurito, ma piazzetta Cappa d’Oro è invasa dalle auto. Numerosi visitatori affollano la zona, creando congestione e difficoltà di circolazione. La strada principale e le aree di sosta sono occupate da veicoli, impedendo il regolare flusso di traffico. La presenza massiccia di auto ha provocato disagio tra i residenti e i commercianti locali, che lamentano la mancanza di controlli e di misure di regolamentazione.

Rovigo, 7 luglio 2026 – Mario Andriotto, profondo conoscitore della storia di Rovigo, uno dei fondatori del sito web Rovigo d’na volta si guarda attorno. E’ circondato da auto, di tutte le marche, di tutti i tipi. E’ questo lo scenario di una delle tappe del tour alla scoperta di Rovigo e dei suoi monumenti. Tour cominciato con una rosa, una rosa bianca che è stata consegnata a tutte le donne che erano presenti all’iniziativa nella piazzetta Annonaria, da dove è partita la passeggiata ‘ScopriAmo’ Rovigo, che si è poi dipanata per il ghetto, piazzetta Cappa d’Oro, il traguardo il tempio della Rotonda. Non c’è rosa senza spine. Piazzetta Cappa d’oro, tutelata dalle Belle arti dove vige il divieto di parcheggio, era una distesa di lamiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un successo il tour della rosa bianca Ma piazzetta Cappa d’oro è assediata dalle auto

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