Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 7 luglio 2026. Nella puntata precedente del 3 luglio 2026. Venerdì 3 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Alla vigilia di una decisione difficile, Damiano ripercorre i momenti più significativi della sua amicizia con Eduardo e si prepara ad affrontare il suo nemico numero uno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 7 luglio 2026: la verità sul colpo sta per essere scoperta

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Un posto al sole, Anticipazioni Dal 26 Al 30 gennaio 2026: Damiano perde Rosa!

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