Ultimo a Tor Vergata cosa non ha funzionato | Chilometri a piedi navette introvabili e metro affollata

Durante il concerto di Ultimo a Tor Vergata, molti partecipanti hanno dovuto percorrere chilometri a piedi a causa dell’indisponibilità di navette e della metropolitana troppo affollata. I problemi di mobilità hanno creato disagi tra il pubblico, che si è trovato a dover affrontare lunghe attese e spostamenti difficili per raggiungere il luogo dell’evento. Non sono stati segnalati altri problemi di ordine pubblico o di sicurezza.

Roma, 5 luglio 2026 – Il concerto di Ultimo a Tor Vergata è già entrato nella storia della musica italiana, con 250mila spettatori arrivati nella Capitale per assistere al live dei record. Ma, accanto all’entusiasmo per la serata e ai ringraziamenti delle istituzioni, sui social non sono mancate le lamentele di molti fan per la gestione dell’afflusso e, soprattutto, del deflusso al termine dell’evento. Nelle ore successive al concerto, diversi spettatori hanno raccontato difficoltà nel lasciare l’area di Tor Vergata e nel raggiungere metro, parcheggi, navette e punti di raccolta. Una parte delle segnalazioni riguarda in particolare la fase più delicata della serata: il rientro a casa dopo la fine dello show. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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