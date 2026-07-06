Il calciomercato estivo è iniziato e le trattative sono in corso. La redazione di Calcio News24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle operazioni di mercato. Sono state annunciate alcune ufficialità riguardo a trasferimenti e rinnovi contrattuali. Le società stanno definendo le prime mosse per rinforzare le rispettive rose. Nessuna ufficializzazione definitiva, ma le trattative sono in fase avanzata. Gli appassionati seguono con attenzione le novità che si susseguono durante questa fase intensa.

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