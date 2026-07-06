Nella notte tra domenica e lunedì, la Russia ha lanciato un attacco con missili e droni su Kiev. L’attacco ha causato almeno 14 morti e circa 60 feriti, tra cui cinque bambini. I danni sono stati segnalati in diverse zone della capitale ucraina. L’attacco è stato confermato da fonti locali e si sono registrate esplosioni in vari quartieri. La situazione rimane sotto osservazione.

Roma, 6 lug. (AdnkronosDpa) - Nuovo attacco della Russia sull'Ucraina nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio. Il bilancio delle vittime continua a salire: i morti sono almeno 14 e i feriti 60, tra cui 5 bambini, si legge su kyivindependent.com. Più di dieci le esplosioni udite a Kiev, secondo l'inviato sul posto dell'Afp, che ha spiegato come in città siano stati attivati gli allarmi anti missili. Su Telegram, il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Tymur Tkachenko, ha scritto che "il nemico sta colpendo con missili balistici". E ha riferito che un edificio residenziale è stato parzialmente distrutto tra il 5° e il 9° piano nel quartiere Podilskyi della città. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Ucraina, ondata di missili e droni della Russia su Kiev nella notte: almeno 14 morti

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Ucraina, missili e droni su Kiev e Leopoli

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