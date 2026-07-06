Nella notte, la capitale ucraina è stata colpita da attacchi con missili e droni, provocando almeno dieci vittime e diversi feriti. Le esplosioni sono state segnalate in varie zone della città, con i soccorritori che stanno intervenendo per gestire le conseguenze dell'attacco. Non sono stati forniti dettagli sul numero esatto di feriti o sulle aree più colpite.

È di almeno 10 morti il bilancio della serie di attacchi – con missili e droni – lanciati dai russi nel corso della notte sulla capitale dell’Ucraina, Kiev. Lo riferiscono le autorità locali. Altre 24 persone, secondo il capo della locale amministrazione militare Tymur Tkachenko, sono invece rimaste ferite. Lo stesso Tkachenko ha riferito che un edificio residenziale nel quartiere di Podilskyi è parzialmente crollato, mentre nel quadrante di Darnytsia, diverse strutture a più piani sono state danneggiate e si teme che alcune persone siano rimaste intrappolate sotto le macerie. “Si tratta di edifici residenziali. Luoghi in cui le persone dormivano e vivevano la loro vita quotidiana”, ha affermato Tkachenko. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ucraina, attacchi russi su Kiev: morti e feriti

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Guerra Ucraina, maxi attacco russo su Kiev: almeno 13 morti e 20 feriti

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