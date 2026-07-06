Un uomo ha ucciso la madre e ha simulato una rapina. La difesa ha presentato ricorso in appello, sostenendo che non si trattò di omicidio premeditato. Durante il processo, si è evidenziato che, se l’autore avesse pianificato una simulazione di rapina, avrebbe comunque nascosto un monile della madre nel giubbotto. La vicina di casa intervenne quella mattina, senza che ciò impedisse all’imputato di agire.

«Se davvero Mauro Pedrotti avesse preordinato un’attività simulatoria finalizzata ad inscenare una rapina, l’intervento (congetturalmente non preventivato)» della vicina di casa, quella mattina, «non gli avrebbe comunque impedito di nascondere all’interno del proprio giubbotto almeno un monile» della madre, Santina Delai. Si legge, ancora, nel ricorso in appello della difesa: «Non è da sottacere altresì che la scelta di un orario mattutino quale tempus per inscenare una rapina in abitazione è stata ritenuta fin da subito dagli inquirenti disfunzionale rispetto al proposito simulatorio». Ex operaio di 58 anni, la uccise alle 5.40... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Uccise la madre (e simulò una rapina), la difesa ricorre in appello: «Non fu un omicidio premeditato»

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