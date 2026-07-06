TS – Tifoso ferito prima di Torino-Juve la decisione ufficiale del gip sul poliziotto | nessun arresto

Prima della partita tra Torino e Juventus, un tifoso è stato ferito. Un poliziotto coinvolto nell’incidente è stato sospeso dal servizio per un anno. Il giudice ha deciso di non procedere con l’arresto del poliziotto, ma ha stabilito la sospensione. La notizia ha suscitato discussioni tra i tifosi e sui social. Nessun’altra misura legale è stata annunciata.

2026-07-06 19:27:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: Sospeso dal servizio per un anno. È questo il provvedimento comunicato dal Procuratore della Repubblica di Torino, Giovanni Bombardieri, per l’agente di Polizia del V reparto mobile “ ritenuto, allo stato degli atti e fatte salve le successive valutazioni di merito, responsabile del tragico ferimento del tifoso juventino in occasione del derby del 24 maggio scorso “. Al contempo, però, il gip ha respinto la richiesta degli arresti domiciliari che era stata avanzata nei giorni scorsi dalla Procura. La sospensione è la misura cautelare applicata all’operatore di Polizia... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Tifoso ferito prima di Torino-Juventus: chiesti i domiciliari per un agente di polizia

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