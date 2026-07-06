Trump sfida ancora Meloni | il meme che scuote tutta la politica italiana

Il presidente americano ha condiviso su Truth un fotomontaggio che ritrae la premier italiana. La pubblicazione ha suscitato reazioni tra i politici italiani, con un esponente che ha commentato duramente l’episodio. Palazzo Chigi, finora, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’intervento esterno nel dibattito politico nazionale.

Roma - Il presidente americano pubblica su Truth un fotomontaggio sulla premier italiana. Calenda reagisce duramente, mentre Palazzo Chigi sceglie per ora di non replicare pubblicamente all’attacco. Nuovo affondo social di Donald Trump contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti ha condiviso sulla piattaforma Truth Social un meme che lo ritrae accanto alla premier italiana, intenta a rivolgere lo sguardo verso di lui. Sopra l’immagine compare la frase “Restraining order needed”, traducibile con “serve un ordine restrittivo”. Il fotomontaggio è stato interpretato come un nuovo riferimento alla polemica nata dopo il vertice del G7, quando Trump aveva sostenuto che Meloni gli avesse chiesto ripetutamente di scattare una fotografia insieme. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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TRUMP VS MELONI: LA LITE DELLA FOTO DIVENTA CANZONE

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