Il governo italiano mantiene un atteggiamento di cautela rispetto alle dichiarazioni di Trump contro la premier. I ministri si sono limitati a ribadire il rapporto “incrollabile” con gli Stati Uniti, senza commentare direttamente le esternazioni dell’ex presidente. L’opposizione invece ha espresso solidarietà alla premier, criticandola però per non aver dedicato abbastanza attenzione all’Europa. Il silenzio di Palazzo Chigi si accompagna a reazioni misurate da parte dei membri dell’esecutivo e a critiche da parte delle forze di opposizione.

Reazione cauta dei ministri che sottolineano il rapporto “incrollabile” con gli Stati Uniti. L’opposizione mostra solidarietà a Meloni, criticandole però che dovrebbe guardare più all’Europa. Renzi si augura che dopo questi attacchi il premier “si svegli” Arrivano le reazioni dei ministri e dell’opposizioneall’ultimo attacco di Trumpal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dove tramite un meme video scrive che “serve un ordine restrittivo”.La solidarietà coraleera arrivata già dall’attaccoa Papa Leone XIVquando il premier aveva difeso il Pontefice. Da lì l’escalation dopo ilG7, quando The Donald aveva attaccato Meloni sostenendo che lo avesse “pregato” di fare una foto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Trump contro Meloni, le reazioni: silenzio da P. Chigi, cautela da ministri e indignazione da opposizione

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Trump contro Meloni, la difesa di Schlein: Nessun Capo di Stato straniero può minacciare il Paese

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