Il presidente americano Donald Trump ha nuovamente criticato la premier italiana Giorgia Meloni, senza ricevere una risposta ufficiale dal governo. Questa è la sesta volta in pochi mesi che Trump rivolge commenti negativi nei confronti della leader italiana. Le dichiarazioni sono state diffuse attraverso i suoi canali social e in interviste pubbliche, senza che ci siano state reazioni ufficiali da parte delle autorità italiane.

Altro giorno, altro attacco del Presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni, in quella che sta ormai diventando una strana consuetudine, ovvero l’insulto ad un (ex) alleato. Il post di Trump. Il post pubblicato questa mattina su Truth dal tycoon ha generato l’ennesima (e più che giustificata) ondata di indignazione in Italia; nel meme, si vede una spasimante Meloni intenta a guardare un Donald Trump di spalle, accompagnato dalla didascalia che recita: “serve un ordine restrittivo”, lo stesso che si dà agli stalker. Non è la prima volta che il tycoon prende di mira la premier con toni sopra le righe. Tutto era iniziato... 🔗 Leggi su Panorama.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Panorama.it - Trump attacca di nuovo la premier Meloni, ma il governo non replica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump attacca di nuovo la Meloni: È stata negativa

Notizie e thread social correlati

Trump attacca Meloni, il premier replica: ‘Allibita, invenzioni’. Interviene anche MattarellaDopo il G7 di Evian, Donald Trump ha dichiarato che la premier italiana gli avrebbe implorato di scattare una foto con lei, affermazione che la...

Scontro Meloni-Trump, Salvini: “Sul premier parole inutili e sgradevoli”. Bonelli attacca il governoIl confronto tra Donald Trump e Giorgia Meloni si riaccende con nuove dichiarazioni.

Temi più discussi: Trump attacca Meloni con un meme social alla vigilia del vertice Nato; Trump attacca Giorgia Meloni con meme su Truth: Serve un’ordinanza restrittiva prima del vertice Nato; Perché Trump ha insultato di nuovo Giorgia Meloni, la Nato come bancomat Usa e l'ultimo attacco prima del vertice. La reazione del governo; Nuovo attacco di Trump a Meloni: posta un meme con la frase serve un ordine restrittivo.

Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni con un meme pubblicato sui social x.com

Trump attacca Meloni: 'Serve ordine restrittivo'. Tajani: 'Parole che si commentano da sole'Sul social Truth il meme del presidente Usa sulla premier alla vigilia del vertice della Nato. Da Palazzo Chigi al momento nessuna reazione. Schlein: 'Attacchi inaccettabili'. Salvini: 'Non commento p ... ansa.it

Governo Meloni, Trump attacca ancora la premier prima del vertice Nato, Renzi: Frasi infami, Schlein: Inaccettabili: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il nuovo attacco social di Donald Trump alla premier; intanto, sul fronte interno, si accende la tensione ... fanpage.it

'Affare non concluso': Trump cambia tono sull'Iran, minaccia di 'lanciare bombe', tornare a sparare di nuovo reddit