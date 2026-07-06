Trump attacca ancora Meloni su Truth ma il Governo italiano stavolta fa una cosa diversa

Domenica 5 luglio alle 22, Donald Trump ha pubblicato un nuovo attacco contro Giorgia Meloni su Truth. La sua dichiarazione ha riacceso le tensioni tra Roma e Washington, proprio mentre si avvicinava il vertice Nato di Ankara. Questa volta, il governo italiano ha risposto in modo diverso, senza replicare immediatamente alle accuse di Trump. La situazione ha portato a una nuova fase nei rapporti tra i due paesi.

Un nuovo attacco di Donald Trump contro Giorgia Meloni infiamma i rapporti tra Roma e Washington a poche ore dall’avvio del vertice Nato di Ankara. Domenica 5 luglio, alle 22.51 ora italiana, il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato sul suo social Truth una foto della premier italiana scattata durante il G7 di Evian. Nell’immagine Meloni appare rivolta verso Trump, che le dà le spalle. In alto campeggia la scritta: “ Restraining order needed “, traducibile come “ Necessario un ordine restrittivo “. L’ordine restrittivo è un provvedimento legale utilizzato negli Stati Uniti per impedire a una persona di avvicinarsi o contattare un’altra. La scelta di Trump di invocare questo strumento nei confronti della presidente del Consiglio italiana ha l’aspetto della presa in giro e riaccende le tensioni seguite al G7 di metà giugno. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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