I Guelfi Firenze hanno vinto l’Italian Bowl, battendo 35-14 i Panthers Parma davanti a 4.000 spettatori allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. La squadra viola ha conquistato il secondo scudetto consecutivo, confermando il titolo di squadra più forte d’Italia. La partita si è conclusa con un punteggio di 35-14, sigillando due anni di vittorie consecutive.

I Guelfi Firenze sono ancora la squadra più forte d’Italia. Nella cornice dello stadio Paolo Mazza di Ferrara, davanti a 4.000 spettatori, la squadra viola ha messo la ceralacca su due anni di dominio ininterrotto. Conquistato nella notte di sabato il 45° Italian Bowl, superando i Panthers Parma per 53-43 al termine di una finale spettacolare, ricca di colpi di scena e giocate da campioni. È il secondo titolo consecutivo per i gigliati, il terzo della loro storia, ma soprattutto è la prima vittoria contro Parma in una finale scudetto dopo le amare sconfitte del 2023 e del 2024. Un successo che completa un’altra perfect season tra i confini... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Trionfo all’Italian Bowl, Guelfi nella leggenda. Travolti i Panthers Parma. Ed è scudetto bis

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