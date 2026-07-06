Un uomo di 30 anni è morto ieri pomeriggio nell’Elsa, dopo essere stato trascinato dall’acqua davanti ai familiari. La vittima è stata trovata dai sommozzatori, che hanno recuperato il corpo tra le acque del fiume. La giornata calda e afosa ha attirato molte persone al Parco Sentierelsa, dove si sono svolti i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Caldo. L’afa di una domenica che toglie il respiro. In tanti a Colle scelgono la splendida cornice del Parco fluviale Sentierelsa per trovare un po’ di refrigerio. Arrivano anche da fuori città. Le acque sono balneabili, i visitatori possono fare il bagno in un piccolo angolo di paradiso terrestre. Ma ieri una tragedia ha spezzato la sonnolenta domenica estiva perché un uomo di 33 anni, Xhovalin Musaraj, di origini albanesi ma residente a Colle Val d’Elsa da tempo, è andato in acqua senza più riemergere. Probabilmente ha avuto un malore che è risultato fatale, venendo inghiottito dalle acque del fiume? Ma nel punto in cui si trovava sembra che fossero piuttosto profonde, circa due metri e mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trentenne muore nell’Elsa. Inghiottito dall’acqua davanti ai parenti . Trovato dai sommozzatori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roberto Barbagallo muore solo in casa a 74 anni, trovato dopo 4 giorni: i parenti avvertiti dall'ambulante senegaleseUn uomo di 74 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Marghera, dopo essere rimasto solo per quattro giorni.

Cornate, è stato trovato il cadavere del 28enne inghiottito dall’AddaIl corpo di un uomo di 28 anni è stato recuperato oggi dai vigili del fuoco nel fiume Adda, a Cornate d’Adda.

Temi più discussi: Trentenne muore nell’Elsa. Inghiottito dall’acqua davanti ai parenti . Trovato dai sommozzatori; Muore dopo il tuffo nel fiume: non riemerge, scattano le ricerche. Poi il tragico ritrovamento; Romagnano, si tuffano nel Sesia per salvare la bimba di 6 anni: morti il padre e lo zio; Dramma nel cuore della Val d’Elsa: 33enne muore dopo un tuffo nel fiume.

Trentenne muore nell’Elsa. Inghiottito dall’acqua davanti ai parenti . Trovato dai sommozzatoriLa tragedia ieri verso le 16 mentre l’uomo stava facendo il bagno. Un malore o è finito in un punto profondo? Probabile l’autopsia. lanazione.it

Muore dopo il tuffo nel fiume: non riemerge, scattano le ricerche. Poi il tragico ritrovamentoAccade nel parco fluviale dell’Elsa, nel comune di Colle Val d’Elsa: le persone che erano con l’uomo danno l’allarme. In campo forze dell’ordine, vigili del fuoco con il gruppo sommozzatori oltre al 1 ... lanazione.it