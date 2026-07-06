Un pomeriggio di sole sulla spiaggia italiana si è concluso con una morte violenta. La scena è stata vista da numerosi bagnanti, che hanno assistito a un episodio sanguinoso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare la vittima. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le cause dell’accaduto. La spiaggia è stata chiusa e sono in corso accertamenti.

Un pomeriggio di sole e relax si è bruscamente trasformato in una tragedia di sangue che ha sconvolto l’intera comunità ligure. Non ce l’ha fatta il trentasettenne brutalmente accoltellato sul bagnasciuga durante una drammatica lite tra bagnanti: l’uomo è deceduto nella notte all’ospedale San Paolo di Savona, nonostante i disperati tentativi dei medici che lo avevano sottoposto a un delicato e d’urgenza intervento chirurgico. L’aggressione si è consumata nel pomeriggio di ieri, domenica 5 luglio, affollando di terrore la celebre spiaggia libera del Prolungamento, uno dei litorali più frequentati e noti della città. Secondo le prime ricostruzioni, il folle diverbio sarebbe esploso intorno alle ore 15:30 per futili motivi, protraendosi per diversi e concitati minuti sotto gli occhi sbigottiti e impotenti dei bagnanti presenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia nella spiaggia italiana: morte violenta davanti a tutti. La scena atroce

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La STRAGE di VERGAROLLA - Ospite Fausto Biloslavo

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