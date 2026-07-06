Traffico Roma del 06-07-2026 ore 20 | 30
Alle 20:30 del 6 luglio 2026, il traffico a Roma risulta generalmente scorrevole. La situazione è tranquilla sulle strade principali, ma si registrano code in via del Foro Italico, nel tratto verso Trento Nord.
Luceverde Roma Buonasera situazione abbastanza tranquilla sulle strade della capitale troviamo Tuttavia Code in via del Foro Italico Trento nord della tangenziale Tra Tor di Quinto e la via Salaria altre Code in uscita da Roma sulla via Salaria all'altezza della motorizzazione civile la strada fino al prossimo 18 luglio è chiusa per interventi al cavalcavia è il traffico transita sulle rampe laterali del cavalcavia stesso motivo per cui si formano spesso code nelle due direzioni code per incidente segnalato sulla via Appia all'altezza di Santa Maria delle Mole in direzione di Albano Laziale in centro per il concerto di Riccardo Cocciante al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Nel traffico di Roma
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