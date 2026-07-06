Traffico Roma del 06-07-2026 ore 19 | 30

Da romadailynews.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 19:30 del 6 luglio 2026, il traffico sulla tangenziale a nord di Roma registra code in entrambe le direzioni. La congestione è causata da un incidente o un evento precedente che ha rallentato il flusso veicolare. Le autorità sono sul posto per gestire la situazione e ripristinare la normalità. Si consiglia agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi o di prevedere tempi di viaggio più lunghi.

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