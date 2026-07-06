Alle 19:30 del 6 luglio 2026, il traffico sulla tangenziale a nord di Roma registra code in entrambe le direzioni. La congestione è causata da un incidente o un evento precedente che ha rallentato il flusso veicolare. Le autorità sono sul posto per gestire la situazione e ripristinare la normalità. Si consiglia agli automobilisti di utilizzare percorsi alternativi o di prevedere tempi di viaggio più lunghi.

Luceverde Roma Buonasera si transita con difficoltà sulla tangenziale nella zona Nord Ci sono code nelle due direzioni a causa di un precedente incidente tra via delle Valli età di Quinto altro incidente con Code in direzione San Giovanni tra Largo Lanciani è il bivio per la Roma L'Aquila incidente che ritroviamo anche sulla via Pontina si stanno formando code tra Spinaceto e il raccordo anulare direzione Roma ma in queste ore troviamo code soprattutto in uscita dalla città come sulla Colombo sulla via del mare sulla via Flaminia è sulla via Salaria Qui ci sono code alla pizza della motorizzazione civile in questo caso sono i lavori di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-07-2026 ore 19:30

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