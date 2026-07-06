Il traffico a Roma il 6 luglio 2026 alle 18:30 presenta difficoltà sulla tangenziale nella zona Nord, con code in entrambe le direzioni. La congestione deriva da un evento precedente che ha causato rallentamenti e rallentamenti significativi nel traffico. I mezzi in transito incontrano rallentamenti e rallentamenti più evidenti rispetto alle condizioni normali. La situazione rimane critica nelle ore di punta, con possibili ripercussioni sulla viabilità circostante.

Luceverde Roma Buonasera si transita con difficoltà sulla tangenziale nella zona Nord Ci sono code nelle due direzioni a causa di un precedente incidente tra via delle Valli età di Quinto altro incidente con Code in direzione San Giovanni tra Largo Lanciani è il bivio per la Roma L'Aquila incidente che ritroviamo anche sulla via Pontina si stanno formando code tra Spinaceto e il raccordo anulare direzione Roma ma in queste ore troviamo code soprattutto in uscita dalla città come sulla Colombo sulla via del mare sulla via Flaminia è sulla via Salaria Qui ci sono code alla pizza della motorizzazione civile in questo caso sono i lavori di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-07-2026 ore 18:30

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