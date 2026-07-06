Traffico Roma del 06-07-2026 ore 16 | 30
Alle 16:30 del 6 luglio 2026, si segnala un incidente in uscita da Roma sul raccordo anulare. L'incidente ha causato un rallentamento del traffico nella zona e ha provocato code in direzione dell'uscita dalla città. La viabilità è congestionata e si consiglia di percorrere percorsi alternativi. La gestione del traffico è affidata ai servizi di mobilità e informazione locale.
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità un incidente provoca good in uscita da Roma sul tetto Urbano della A24 tra lo svincolo Togliatti e Tor Cervara Attenzione ci sono code anche sulla via Salaria in uscita da Roma code all'altezza della motorizzazione civile in questo caso sono i lavori di ripristino del cavalcavia a creare difficoltà la strada mi ricordo è chiusa nelle due direzioni e il traffico è deviato sulle rampe il termine dei lavori è previsto per il prossimo 18 luglio Mentre da oggi è fino al 4 agosto in zona Cassia sono possibili rallentamenti sulla via Veientana nel tratto compreso... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Nel traffico di Roma
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