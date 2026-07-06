Alle 8:30 del 6 luglio 2026, il traffico sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare a Roma è intenso. In particolare, si registrano rallentamenti tra la diramazione Roma sud della via Appia e il km 14. La situazione interessa anche altre tratte dell’anello viario, con molte auto in colonna e alcune zone già congestionate. Nessun incidente segnalato, solo rallentamenti dovuti alla densità del traffico.

Luceverde Roma traffico intenso concludi sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra la diramazione Roma sud della via Appia kg e anche lungo la carreggiata esterna all'altezza della Prenestina code Vai sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo L'Aquila tra fiorentini e la tangenziale est su quest'ultima file a partire da via dei Monti Tiburtini fino a via dei Campi Sportivi presso il Foro Italico altre file sulla Flaminia raccordo a via dei Due Ponti e sulla Salaria da sirene la tangenziale est sulla Pontina invece code tra Spinaceto e Leo rallentamenti sul lungotevere Gianicolense tra la galleria Principe Amedeo Savoia Aosta il... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-07-2026 ore 08:30

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