Traffico Lazio del 06-07-2026 ore 17 | 30

Da romadailynews.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 17:30 del 6 luglio 2026, si verifica un incidente nel Lazio che interessa l’uscita da Roma sul tratto urbano. La circolazione risulta rallentata o bloccata in quella zona. La situazione viene monitorata dagli operatori di luce verde e Roma servizi per la mobilità, che segnalano disagi al traffico nella capitale. Nessuna informazione su feriti o cause dell’incidente. La viabilità resta sotto osservazione.

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