Torneo delle Frazioni di Massa Goleada del Romagnano con i Ronchi

Da lanazione.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel girone A del Torneo delle Frazioni di Massa, il Romagnano ha ottenuto una vittoria schiacciante contro i Ronchi. Gli ultimi due incontri della fase di qualificazione hanno determinato le qualificazioni alle fasi successive del torneo. La competizione, alla sua quinta edizione, si è conclusa con queste partite, che hanno deciso le squadre che accederanno alle fasi finali.

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Gli ultimi due incontri del girone A hanno sancito la fine della fase di qualificazione della 5° edizione del Torneo delle Frazioni di Massa. Il Romagnano (nella foto in basso) ha vinto di goleada (7-2) contro i Ronchi e proprio il numero delle reti segnate è stato determinante perché ha permesso agli amaranto padroni di casa di superare in classifica per differenza reti Ortola (nella foto in alto), che ha battuto per 5 a 2 Turano. La classifica finale recita così: 10 punti Romagnano e Ortola, 6 Turano, 2 Montagne e 0 Ronchi. Il Romagnano, campione in carica, vola direttamente in semifinale mentre Ortola e Turano vanno ai play off con Montagne e Ronchi eliminati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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