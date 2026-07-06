Il Tribunale ha approvato il concordato preventivo per The Italian Sea Group. Sono stati nominati i commissari giudiziari. La decisione riguarda anche i lavoratori di Viareggio, coinvolti nel processo dopo che il cantiere navale di Carara ha acquisito il marchio Perini e integrato i dipendenti viareggini dell’ex colosso della darsena. La situazione dei lavoratori resta sotto osservazione e le procedure giudiziarie proseguono.

Viareggio, 6 luglio 2026 – Cresce anche a Viareggio la preoccupazione tra i lavoratori di The Italian Sea Group, il cantiere navale che ha sede a Carara che non solo ha rilevato il marchio Perini al Tribunale fallimentare, ma ha pure inglobato i lavoratori viareggini dell’ex colosso della darsena. Il Tribunale di Massa ha dato avvio al procedimento di concordato preventivo in bianco richiesto dalla società. Sono stati nominati commissari giudiziali l’avvocato Niccolò Abriani, Riccardo Forgheschi e Manuela Olastri. Nel provvedimento, il Tribunale ha rilevato che il progetto di regolazione della crisi elaborato da Tisg risulta coerentemente strutturato nella prospettiva della continuità aziendale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - The Italian Sea Group, ok al concordato. Nominati i commissari, via libera dal Tribunale

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