Tetto di spesa detrazione spese istruzione 730 2026 | ecco le novità

La nuova dichiarazione dei redditi introduce rilevanti modifiche per i contribuenti. La detrazione spese istruzione 7302026 consente di ottenere un rimborso IRPEF più elevato grazie all'incremento delle soglie massime detraibili.Come funziona la detrazione spese istruzione 7302026Il limite di spesa su cui si calcola il beneficio è passato da 800 a 1.000 euro per ogni figlio a carico. Questo aumento permette alle famiglie di avere uno sgravio fiscale superiore rispetto al passato. Il bonus mantiene l'aliquota del 19% sulle somme pagate. Il risparmio vero massimo per ogni studente sale da 152 a 190 euro l'anno. La norma copre i costi per la scuola dell'infanzia, le primarie e le superiori, sia per gli istituti statali sia per le scuole paritarie. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Modello 730/2026: Analisi Tecnica delle Detrazioni per Famiglia, Trasporti e Sanità

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