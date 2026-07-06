terremoto in venezuela veglia per le vittime alla central university of venezuela

A Caracas, centinaia di persone si sono radunate presso l'Università Centrale per una veglia in memoria delle vittime del terremoto del 24 giugno. L'evento ha visto la partecipazione di studenti, cittadini e rappresentanti locali, che hanno espresso cordoglio e vicinanza alle famiglie colpite. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di rispetto e silenzio, senza ulteriori dettagli sulle vittime o sulle modalità di commemorazione.

Un’atmosfera di lutto ha avvolto la Central University of Venezuela, dove centinaia di persone si sono riunite per una veglia in memoria delle vittime del devastante terremoto del 24 giugno scorso. La cerimonia si è svolta nella piazza del Rettorato, in concomitanza con le celebrazioni per l’Indipendenza del Paese. Secondo le autorità, il sisma ha causato almeno 2.645 morti e oltre 12.500 feriti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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