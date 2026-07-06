Un terremoto ha causato la morte di un ex giocatore di pallavolo venezuelano, della moglie e del figlio. La tragedia si è verificata nel paese, con le tre persone che hanno perso la vita durante l’evento sismico. La notizia riguarda anche l’ex atleta che aveva militato nella squadra italiana. La famiglia è deceduta a causa del terremoto che ha colpito il Venezuela, senza dettagli sulle circostanze specifiche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Cisterna Volley piange la scomparsa dell’ex schiacciatore venezuelano Willner Rivas, della moglie Mariangel e del figlio Theo, vittime del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Dopo giorni di ricerche e di attesa, i corpi dei tre componenti della famiglia sono stati ritrovati senza vita sotto le macerie. A comunicare la notizia è stata la società pontina, che si è stretta attorno ai familiari in questo momento di profondo dolore. Il legame con Cisterna. Rivas, nato in Venezuela il 2 aprile 1995, aveva vestito la maglia del Cisterna Volley nella stagione 2024-2025, disputando 26 incontri nel massimo campionato italiano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Terremoto in Venezuela, morto l’ex Cisterna Volley Willner Rivas con la moglie e il figlio

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LUTTO - Venezuela, morto Willner Rivas, capitano della Nazionale, ex Cisterna Il giocatore trentunenne è stato trovato senza vita insieme alla moglie Mariangel Pérez e al figlio Theo dopo il terremoto che ha colpito La Guaira. #pallavolo #volley #sport #volley x.com

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