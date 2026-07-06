Un terremoto ha colpito il Venezuela alla fine di giugno, causando oltre 3.500 morti e migliaia di sfollati. Le autorità hanno aggiornato il bilancio, che continua a salire, confermando il forte impatto dell’evento sismico sulla popolazione. Non sono stati forniti dettagli sulle zone più colpite o sui danni materiali. La situazione resta sotto osservazione mentre le operazioni di soccorso proseguono sul territorio.

Continua a crescere il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela alla fine di giugno. Secondo gli ultimi dati ufficiali diffusi dalle autorità, le vittime sono salite a 3.535, mentre i feriti hanno raggiunto quota 16.740. Sono inoltre 6.462 le persone tratte in salvo dalle squadre di emergenza impegnate nelle operazioni di soccorso, mentre migliaia di cittadini restano senza una casa a causa della distruzione provocata dal sisma. L’aggiornamento è stato reso noto dal presidente del Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, che ha fornito anche un quadro della situazione umanitaria. Gli sfollati sono attualmente 17.854, mentre le famiglie che ricevono assistenza hanno raggiunto quota 86. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Terremoto in Venezuela, il bilancio si aggrava: oltre 3.500 morti e migliaia di sfollati

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Terremoto in Venezuela, oltre 200 morti e 50 mila dispersi. Salvato un neonato

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