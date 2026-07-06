È stato annunciato lo staff tecnico del Terranuova Traiana per la stagione 2026-2027. La preparazione estiva partirà tra circa un mese al Matteini. Oltre all’allenatore Stefano Calderini, ci saranno nuove figure e conferme che affiancheranno la prima squadra. Tra queste, Spada ricoprirà il ruolo di secondo allenatore. La squadra si prepara per l’inizio della stagione con un organico rinnovato e rafforzato.

È stato ufficializzato lo staff tecnico del Terranuova Traiana per la stagione sportiva 2026-2027. Tra circa un mese al Matteini scatterà la preparazione estiva e ad affiancare l’allenatore della prima squadra Stefano Calderini spiccano figure nuove e conferme. Come anticipato da La Nazione nei giorni scorsi, a ricoprire il ruolo di allenatore in seconda sarà Alessandro Spada. L’ex attaccante, che ha appeso le scarpe al chiodo nel 2024, ha affiancato il tecnico biancorosso alla Sangiovannese nella passata stagione. Da giocatore ha vissuto delle esperienze in Finlandia e Bulgaria, mentre nel calcio dilettantistico toscano ha vestito le maglie di Scandicci, Sangimignano, Castelnuovese, Chiantigiana, Pianella, Quercegrossa, Virtus Asciano, Foiano e Montagnano e Asta Taverne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terranuova, ecco lo staff. Spada secondo allenatore

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